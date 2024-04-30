إزالة 72 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنظيم وتنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أملاك الدولة

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية ، والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري ، وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

أكد المحافظ، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز ، لا تألو جهداً في رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف ، بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل في التعامل مع هذا الملف الهام؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية ، ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها ، بإعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ، ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، ففي مركز ومدينة المنيا ، تم استرداد ٥ أفدنة بالظهير الصحراوي بدمشير، وإزالة 72حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى ، ( تلة ـ بنى أحمد الغربية ـ نزلة حسين ـ البرجاية ـ طوخ الخيل ـ دمشير) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملات لإزالة ورفع التعديات ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، حيث شملت الحملات حى جنوب وشمال وغرب المدنية وقرى ، ( الحسينية ـ شلقام ـ أبو جرج ـ القيس . بنى على ـ الشيخ عطا ـ الجرنوس ـ الناصرية ـ بنى صامت ) ، إلى جانب عزب ، ( البرنس- على فهمى – أبوجمعة ) ، وتمت الإزالة الفورية للتعديات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركزي ملوى والعدوة ، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة ، لرصد حالات التعديات على الأراضي ، والتعامل معها بكل حسم ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بأحياء جنوب وغرب المدينة وبقريتي ( ابشادات ـ المعصرة) بملوى ، و22 حالة تعد بالعدوة .

وأزالت الوحدات المحلية بمراكز ، (أبوقرقاص - ديرمواس - مطاى) جنوب وشمال المنيا ، 20حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها ، حالة تعدِِ على أملاك الدولة بالبناء المخالف فى المهد بقرية دلجا بديرمواس ، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وفى مركز ومدينة أبوقرقاص ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ بمركز ومدينة مطاى بحى جنوب وغرب المدينة ، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، من إزالة 38 حالة تعدِِ بحى غرب وشمال المدينة وقرى ، ( شارونة- شم - طنبدى ـ آبا البلد) ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، 52 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحى شرق المدينة وبقرى( قلوصنا- منقطين- بنى خالد- البيهو- دفش) .

الموجة الـ 22 من حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ومن الجدير بالذكر، أن الموجة الـ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم .