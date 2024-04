"كيم تك" تشارك في مؤتمر جامعة الأهرام الكندية للمعالجة الحيوية للنفايات

قيادات الجامعات تزور معرض الأجهزة

استضافت جامعة الأهرام الكندية برئاسة الدكتور أيمن نور المؤتمر الخاص بالمعالجة الحيوية للنفايات قبل إلقائها في البيئة، برعاية اللجنة الوطنية لعلوم الكائنات الدقيقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان".Bioremediation of wastes before dumping into the environment" بمقر الجامعة في السادس من أكتوبر.

وجاءت فعاليات المؤتمر بتنظيم مشترك بين فريق enactus ACU و اتحاد طلاب كلية الصيدلة، وبرعاية شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، كونها ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.كما أن شركة ومصنع كيم تك chem.tech تعد الشركة الرائدة فى تصنيع الأجهزة العلمية والمعملية والأثاث المعملى والكيماويات.

ووفرت كيم تك الأجهزة العلمية والمعملية بأفضل التقنيات الحديثة والتى ساعدت بدورها الفعال فى حل مشاكل الاستيراد والنجاح في تحقيق سابقة أعمال قوية مع المراكز البحثية والجامعات الخاصة والحكومية والمستشفيات والمصانع والمدارس والمعامل.

وتضمنت فعاليات المؤتمر وورش العمل طرق المعالجة البيولوجية المتقدمة لمختلف أنواع النفايات، والفوائد البيئية لمعاجة النفايات البيولوجية، ودمج البحث والصناعة للحد من النفايات بشكل فعال، حيث كانت الفعاليات فرصة جيدة للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس لثقل المهارات والمعلومات.

وشارك في الفعاليات الدكتور أيمن نور الدين رئيس جامعة الأهرام الكندية، والمهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، وقيادات بارزة من هيئة الطاقة الذرية،وهيئة الدواء المصرية، ولفيف من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات الطبية والهندسية ذات الصلة.

ورحب الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين، رئيس جامعة الأهرام الكندية بالحضور، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح أبوابها للجميع من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات لتبادل الخبرات، واستضافة الفعاليات العلمية التي تشارك في تطوير البحث العلمي، وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما تفقد "نور الدين" المعارض المقامة على هامش المؤتمر، مشيدًا بمنتجات الشركات والمصانع المشاركة بينهم شركة ومصنع كيم تك، في الوقت الذي أكد فيه على حتمية توفير بدائل محلية ذات كفاءة عالية ليس فقط في الأجهزة العلمية والمعملية، وإنما في كافة متطلبات الحياة اليومية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.

رئيس شركة كيم تك يشرح مراحل تصنيع الأجهزة

أحمد الشرقاوي رئيس شركة كيم تك

وعرض المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات مراحل تصنيع بعض الأجهزة داخل المصنع، مؤكدًا على قدرة كيك تك خلال الفترة الماضية ونجاحها في توفير البديل المحلى الآمن لكافة تجهيزات المعامل بالجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة.

وأكد "الشرقاوي" أن مشاركة كيم تك في الفعاليات العلمية تأتي في إطار ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة الوطنية وتنفيذ مخرجات البحث العلمى على أرض الواقع للارتقاء بالصناعة الوطنية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الدولة المصرية 2030.حيث شهد معرض كيم تك المقام على هامش الفعاليات زيارة المشاركين في فعاليات المؤتمر من قيادات الجامعات للتعرف على أحدث الأجهزة العلمية التي تقدمها كيم تك للسوق الداخلي والخارجي.