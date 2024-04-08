بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية وشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية

وقع الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس أحمد الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الجامعة ببناء قاعدة علمية قوية وإعداد كوادر متميزة تناسب مهارات ووظائف المستقبل تخدم القطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة لتشجيع ودعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويهدف التعاون إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة، تقديم التدريبات العملية والفنية لطلاب الجامعة، إضافة إلى ربط المشروعات والمخرجات البحثية وابتكارات الطلاب بالمجتمع الصناعى المحيط، والاستفادة من الإمكانيات والتقنيات والتجهيزات لدى الطرفين، ودعم مشروعات الطلاب، ودعم الجامعة فى فتح برنامج تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه.

كما يتضمن التعاون، المشاركة فى المؤتمرات والملتقيات الوظيفية والعلمية وورش العمل، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والعلمية للعمل على تطوير مجال تكنولوجيا الصناعات الهندسية والتكنولوجية والأجهزة العلمية والعملية، والتعاون فى المجالات المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على بناء وتطوير مهارات وكفاءات الطلاب لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، من خلال توفير تعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، من خلال توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات المختلفة، وذلك سعياً من الجامعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وتحقيق احتياجات السوق العالمية من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

فيما أكد المهندس أحمد الشرقاوى أن شركة ومصنع كيم تك تؤمن بأهمية ارتباط التعليم بخدمة وتنمية المجتمع ودعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، مؤكداً أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمى بالصناعة وسوق العمل، خاصة مع توجه واهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشهد توقيع البرتوكول من شركة كيم تك د.أحمد عبدالبارى، مدير تسويق الشركة، ومن قيادات الجامعة د.خالد خضر، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، د.أحمد الصاوى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، د.عمرو عبدالهادى رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، د.حمدى قطب رئيس برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، د.محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

الدكتور عربى كشك والمهندس أحمد الشرقاوى أثناء مراسم توقيع البروتوكول.