"كيم تك" تشارك في الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية، برعاية ورئاسة الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية تحت شعار "طيبة خضراء.. إبداعات لمستقبل مستدام"، والذي استمر خلال الفترة من 15 حتى 18 أبريل الجاري.

جاء ذلك بمشاركة وحضور قيادات محافظة الأقصر وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الشركات والمؤسسات المتعاونة مع الجامعة ضمن بروتوكولات التعاون بينها شركة ومصنع كيم تك" chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة المهندس أحمد الشرقاوي ولفيف من رعاة الأسبوع البيئي الأول، حيث شهد تنظيم قرابة 20 فعالية ونشاط، تنوعت ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية وزيارات ميدانية، وحملات تشجير وتبرع بالدم، ودوري رياضي بيئي.

نجاح الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة

أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة، عن سعادته وفخره بنجاح الأسبوع البيئي الأول للجامعة ، مشيراً إلى أن الأسبوع البيئي الأول يضاف إلى إنجازات الجامعة، قائلاً "كونها فكرة وليدة إلا أنها نجحت بجهود أبنائها المخلصين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وأبنائنا الطلاب، في تنظيم فعاليات بيئية رائعة، إذ لم يكن الأسبوع البيئي مجرد حدث سنوي، بل سيشكل بداية لجهود مستمرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة".

وأكد "زين الدين" أن جامعة طيبة التكنولوجية ستستمر في تنظيم فعاليات وبرامج بيئية توعوية في المستقبل، بهدف تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، مضيفًا أن الأسبوع البيئي كان فرصة لتعزيز روح المشاركة والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال الفعاليات، والتي كانت فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية حماية البيئة والحفاظ عليها، فالاهتمامات البيئية أصبحت جزءًا أساسيًا من الثقافة الجامعية.

ووجه رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر للجنة المنظمة للفعاليات، وعلى رأسهم الدكتور محمد فؤاد، مشرف عام الأسبوع، والدكتور محمود حفوضة، مشرف الأسبوع وأسماء العزب، مشرف الأسبوع، كما وجه الشكر لقيادات الجامعة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

وأكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم"chem.tech" تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات حرصه على حضور فعاليات الأسبوع البيئي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية ،مشيراً إلى أهمية نقبل الخبرات العلمية للطلاب والمجتمع المحيط، والانتقال بالجامعة إلى المجتمع المحيط، والمشاركة في خطة التنمية ورؤية مصر 2030، والحفاظ على البيئة، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

وأضاف "الشرقاوي" أن جامعة طيبة التكنولوجية في محافظة الأقصر تعد نواة حقيقية لوجود مجتمع علمي تكنولوجي على أرض الصعيد للمساهمة في ربط البحث العلمي بالصناعة، والقدرة على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلى والدولي، موجهاً الشكر لكافة قيادات جامعة طيبة التكنولوجية على جهودهم المتميزة في نجاح الأسبوع البيئي الأول.

