وزير الشباب والرياضة يفتتح ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 32 دولة

تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، أفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، في نسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 27 إبريل إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة شباب من 32 دولة من دول العالم باجمالي مشاركة 125 باحث ومبتكر.

بحضور الوزير مفوض فيصل غسان، مدير ادارة الشباب بجامعة الدول العربية، الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الأستاذة الدكتورة نهاد محجوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نجوي السيد، رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، الأستاذ الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقي الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كل من: "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية البحث العلمي، مؤسسة مصر الخير، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة مواهب للتدريب، بالإضافة إلى مؤسسة أون تايم جروب".

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان الملتقي يحظي برعاية كريمة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد دعم الدولة المصرية في رؤيتها من أجل تقديم كل الدعم للشباب المصري للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لانه هو المستقبل والذي يجب علي الجميع المنافسة فيه وبقوة، والذي يأتي حرصا من الدولة المصرية على النهوض بالشباب المصري وتدريبهم وتعليمهم على كل المستجدات حول العالم ليكونوا نواة لشباب قادرين علي المنافسة مع كل دول العالم".

مؤكدا إنه في إطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، فقد وضعت وزارة الشباب والرياضة في خطتها العديد من المشروعات والبرامج ومنها تشجيع الابتكار للشباب والذي يأتي من خلال دعم مراكز البحوث والتطوير وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وأيضا دمج التكنولوجيا والاتصالات في جميع القطاعات لتحسين الكفاءة والإنتاجية.



وأضاف صبحي: "إنه ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير كل الدعم لمجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي، فقد قامت الوزارة بالعديد من الخطوات والتي تدعم مجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الوزارة سابقا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "تكني" لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال، حيث يسعي البروتوكول إلى تأسيس مراكز ريادة أعمال داخل مراكز الشباب في دعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال".

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بأن الملتقي في نسخته الأولي على خلق منصة تفاعلية للشباب المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، وحث الشباب على المشاركة والابداع في هذا المجال، ونحن الان في نسخته الثانية نعمل على اكتشاف المزيد من الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى العمل على تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر والتوسع فيه من خلال العديد من المبادرات ومنها ريادة الأعمال وتدعيم المشاريع الرائدة التي تعود بالنفع على المواطن المصري بصفة خاصة والمجتممع ككل بصفة عامة.



ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح ملتقي الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية.

مؤكداً على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعمل على توفير مناخٍ مُحفّزٍ للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى دعم الشباب وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات الاخري، مشدداً على أهمية خلق فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

واختتم الدكتور عبد الغفار حديثه متقدما بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعاونه المثمر مع الأكاديمية في إنجاح هذا الملتقى.



فيما قالت الدكتورة نجوى السيد، رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، إن تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة، إنما يدل على وعي وثقافة المجتمع المصري وما يحدث به من تطور ثقافي وتكنولوجي فالاهتمام بقطاع البحث العلمي من أهم مقومات التطور التكنولوجي، الذي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

مضيفة أن مؤسسة مصر الخير تعمل على دعم قطاع البحث العلمي في مصر منذ عام 2008 حيث تبنت برامج لدعم البحث العلمى والابتكار والعديد من الأنشطة والمبادرات التكنولوجية من خلال تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار عن طريق الاستثمار فى الطلبة والشباب وبناء قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار

و أشارت إلى حرص مؤسسة مصر الخير على بناء شركات مع الوزارات والجهات المتعددة لتطوير وتعزيز ثقافة البحث العلمي وإطلاق أفكار ومبادرات في مجال التكنولوجيا لجعل العمل في هذا المجال أكثر تأثيراً وفاعلية.

كما أوضحت ان المؤسسة قامت بدعم أكثر من 10 مسابقات محلية ومنها مسابقة تحدي الروبوتات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة مواهب، ودعم أكثر من 90 فريق للاشتراك في مسابقات محلية دولية وحصول أكثر من 26 فريق منهم على جوائز ، والمساهمة في دعم إقامة حوالي 50 مؤتمر علمي، والمساهمة في دعم مبادرة انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لعدد 740 طالب، بالإضافة إلى دعم إقامة ورش علمية لتبسيط العلوم للطلاب وزيادة شغفهم نحو العلوم لعدد 15000 طالب.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ان ما نشهده اليوم من الملتقي لهو امر كبير وله اصداء كبيرة، مشددا على أهمية التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، ووزارة الشباب والرياضة تقوم بدور كبير في هذا المجال.

كما اثني الدكتور طارق على الدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في مجال البحث العلمي ودعم الذكاء الاصطناعي.



وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ملتقي الشباب الدولي للإبداع والابتكار في نسخته الاولي والذي اقيم خلال الفترة من 10 ا إلى 15 يناير 2023، بمشاركة شباب من 27 دولة من مختلف دول العالم، حيث تم تكريم 10 مشاريع متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.