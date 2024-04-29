عاجل
حزب الله يستهدف مباني تمركز جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة
الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، أمس، الأحد، إيرادات بلغت قيمتها 550 ألف جنيه، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر.

 

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذةالذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

 

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

 

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

 

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

 

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة

ومسلسل أشغال شقة، يضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

txt

إيرادات فيلم شقو فى آخر ليلة عرض

txt

سر استمرار سامي مغاوري في الفن 50 عامًا: "الجيل بتاعنا اتظلم"

txt

فيلم عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما منذ طرحها

txt

إجمالي إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4

txt

فيلم عالماشي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه

txt

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. إجمالي إيراداته بالسينمات

txt

وسط كوكبة من الأغاني.. راغب علامة يستعد لحفل غنائي عالمي

txt

وصلة غناء ورقص.. أحمد الفيشاوى يشعل المسرح برفقة حسن شاكوش

txt

بعد طلاقها 11 مرة.. ميار الببلاوي تقع فريسة برنامج بسمة وهبة

txt

مهرجان أفلام السعودية يعرض 76 فيلمًا ويقدم 36 جائزة.. و"الخيال العلمي" محور الدورة الجديدة

مواد متعلقة

إيرادات فيلم شقو فى آخر ليلة عرض

سر استمرار سامي مغاوري في الفن 50 عامًا: "الجيل بتاعنا اتظلم"

فيلم عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما منذ طرحها

إجمالي إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4

فيلم عالماشي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. إجمالي إيراداته بالسينمات

وسط كوكبة من الأغاني.. راغب علامة يستعد لحفل غنائي عالمي

وصلة غناء ورقص.. أحمد الفيشاوى يشعل المسرح برفقة حسن شاكوش
الجريدة الورقية