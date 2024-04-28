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رئيس التحرير
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ثقافة وفن

فيلم عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما منذ طرحها

فيلم شقو
فيلم شقو

حصدت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام شقو بطولة عمرو يوسف، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع، وفيلم أسود ملون بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان بيومي فؤاد.

 

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما منذ طرحها كالتالي

 

-فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 52,444,413 جنيه.

 

 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 38,478,462 جنيه.

 

 

-فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 10,275,841 جنيه.

 

 

-فيلم أسود ملون لـ بيومي فؤاد: 2,072,758  جنيه.

 

 

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون، بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

فيلم أسود ملون

أحداث فيلم أسود ملون

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تعمل منظمة حفلات بمختلف أنواعها والتي تجسد دورها رنا رئيس، تواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى طبيب في العلاقات العاطفية، لتجاوز أزمتها، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

 

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

 فيلم عالماشي

تحدثت الفنانة آية سماحة، أنها متحمسة للغاية فالفيلم كوميدي وممتع، فالأهم لديها هو المشروع، فلقد قرأت السيناريو وأعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا.

 

وكشفت عن دورها في الفيلم حيث تجسد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع علي ربيع.

فيلم شقو

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث  فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

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الجريدة الورقية