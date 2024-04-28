الأحد 28 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد طلاقها 11 مرة.. ميار الببلاوي تقع فريسة برنامج بسمة وهبة

ميار الببلاوي وبسمة
ميار الببلاوي وبسمة وهبة

أثارت الفنانة ميار الببلاوي جدلاً واسعاً بعد هجومها للإعلامية بسمة وهبة وذلك خلال ظهورها معها في برنامجها "العرافة" الذي عُرض في رمضان 2024، ووصفته بـ"الغلطة".

 

ميار الببلاوي تثير جدلا واسعا بصريحاتها مع بسمة وهبة

نشرت ميار الببلاوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "كل الناس عمالة تقولى غلطك طلعتي فى برنامج بسمة، طيب أقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية كده، اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص، وكل اللي كان في دماغي إني ألغي الحلقة".

ميار الببلاوي وبسمة وهبة

أضافت ميار الببلاوي: "ليس كل منطوق مقصود أنا متطلقتش ١١مرة، كان قصدي إن جوزي على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة، دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق، الناس ماسكة على كلمة واحدة تستاهلي علشان طلعتي مع بسمة، خلاص ارحموني اعترفت بغلطتي".

ميار الببلاوي

تابعت ميار الببلاوي: "بس أنا صاحبتي دعتني لبرنامجها، وأنا بحب بسمة ومن زمان وصورنا قبل رمضان بأسبوعين وأنا أقسم بالله عمري ماشفتش برنامج العرافة دا قبل كدة، غير حلقة شاكوش ومراته، وعارفة بسمة طيبة وبتحبني، فوجئت بالكاركتر اللي كانت متقمصاه في البرنامج، كان كل همي أحافظ على هدوئي واحترامي للمكان وأرد على أي سؤال بصراحة، علشان المصداقية".

 

أكملت ميار الببلاوي حديثها: "أنا كنت ضيفة في برنامج متشاف مع مذيعة كبيرة على قناتين كبار "النهار والمحور"، أما عن الفلوس فوالله إني أخدت مبلغ لا يذكر وكنت مصممة أرجعه وألغي الحلقة وأسألوا أستاذ شريف رئيس تحرير البرنامج، أرجوكم كفاية نقد، واللي حصل في الفيديو الناس اللي بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة وبوجع قلب الشريفة الحرة المتقية".

 

واستكملت ميار الببلاوي: "أنا غلطت لما قبلت أطلع مع بسمة ويشفع لي جهلي بالبرنامج وطبيعته، وغلطت إنها لما قالتلي ١١مرة مفهمتهاش إنه حلف بالطلاق فوق الـ100 مرة، يعني أبقى مطلقة مية مرة، وبعدين محدش ليه دعوة بحياتي الشخصية، جوزي وابني وجوزي خط أحمر من هنا ورايح".

ميار الببلاوي

وأشارت ميار الببلاوي في منشورها: "والناس اللى بتقولي انتي اللي اتكلمتي وقولتي وعاوزين يجرموني، أنا كنت بتسأل وبجاوب مش أنا اللي فتحت أي كلام، وكنت بحاول أتهرب من الإجابة، بس بسمة كانت مستميتة على التريند من كلامي مكانتش مدياني فرصة نهائي غير اللي أتمنتج، أنا كتبت لأني مخنوقة من الكومنتات، وفي النهاية أنا طلعت في برنامج على فضائيات محترمة على قناة كبيرة مش طلعت فى شقة مشبوهة، تعبت كفاية أستحلفكم بالله متسيبوش اللي عمله واللي قاله الشيخ وتمسكوا في غلطة أنا معترفة بيها، وبحكم شغلي كمذيعة بعرف أسأل كويس بس بجد معنديش ملكة الرد، ومش هقدر أوعدكم إني لو اتطلبت ضيفة في أي برنامج هرفض لأن دا شغلي، بس حياتي الشخصية خط أحمر ودا هيكون شرطي أنا خدت كل الأدوية بس والله من النكد ما قادرة أنام".

 

وأكدت ميار في نهاية منشورها أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد الشيوخ بسبب الفيديو الذي تحدث فيه عنها، موضحة "سمعت أنه مسح الفيديو بس خلاص حفظناه، والمستشار القانوني بدأ شغله وحسبي الله ونعم الوكيل، وبعتذر على عدم الرد على السادة الصحفيين لأن لم يعد لدي ما أقوله والأمر ترك للقانون والقضاء المصري الشامخ وعند الله تجتمع الخصوم".

 

وأثارت الفنانة ميار الببلاوي جدلًا خلال حلقتها ببرنامج "العرافة"، خاصة عند حديثها عن طلاقها ١١ مرة من نفس الزوج وهو المرتبط بها حاليا، ونفت أن تكون العودة بينهما تتم بمحلل، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه وعلقت: "اللي تلبس الحجاب وتقلعه مرتدة من وجهة نظري".

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الجريدة الورقية