وسط كوكبة من الأغاني.. راغب علامة يستعد لحفل غنائي عالمي

يستعد المطرب راغب علامة لإحياء حفل غنائي يوم 3 مايو فى أمريكا وذلك ضمن جولته الفنية التي هناك حيث يعد هذا الحفل الرابع له، وسط كوكبة من الأغاني الخاصة به والتى تنال اعجاب جمهوره فى أمريكا، كما أنه يقدم باقى من أغانيه القديمة والحديثة.

راغب علامة

وتعاون المطرب اللبناني راغب علامة للمرة الأولى مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول في اغنية "التقيل تقيل" والتي طرحت علي مواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله، وتعتبرهذه الأغنية ثانى تعاون بين زعيم وبين الفنان راغب علامة، حيث كان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام فى أغنية "تعاليلى" كلمات محمد عاطف وتوزيع توما والمفاجأة الأخرى هى التعاون الثالث بينهما من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها فى الصيف المقبل.

كلمات أغنية التقيل تقيل

أغنية التقيل تقيل من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتقول كلماتها "التقيل تقيل والقمر معدي والموضوع جميل وأنا قد التحدي قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي خبرة في الغرام سيب قلبك معايا هتلاقي اهتمام والدلع حكاية مهما أقول كلام عنك مش كفاية ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه حبك احتلال ومسيطر عليا هعمل مئة ألف احتفال يوم ما هبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها قلبي كله ليك والقصص قفلها حد يشوف عينيك وميدوبش في جمالها روحي من نظرة وسلام جيت شقلبت حالها يلا ده الفرح مكانا يلا الزمن زمنا والحياة عشانا

راغب علامة

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا".

وصرح أحمد زعيم قائلا": إن شاء الله فى الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة فى الكلمات والتوزيع بعتبرها من الاغانى او التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامه لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والاغنيه من كلمات احمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ ثلاثه أشهر، مع النجم وائل جسار فى أغنية "كل وعد" والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند فتره طويلة، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.

أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية " ياعراف" التى صدرت فى بداية عام ٢٠٢٣ العمل التريو الذى جمع بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان احمد زعيم وكلمات محمد الفقى وتوزيع توما.