مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالمنصورة

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي أمام قرية شها بمركز المنصورة بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طربق شها- دكرنس أمام قاعة أفراح أبو باشا بالقرب من قرية شها ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة ) أمام قاعة ابو باشا ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرون.

كما انتقلت 8 سيارات إسعاف لنقل جثامين المتوفين والمصابين الي مستشفى المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.