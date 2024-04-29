مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، في محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة المسشتفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع 5 أشخاص في المنيا

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث بينما أصيب 3 أشخاص آخرين.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

وفي سياق منفصل شهد الطريق الصحراوى الغربى فى أسوان، وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية، معاينة الجهات الأمنية لمكان حادث تصادم سيارة ملاكى وآخرى ميكروباص، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 23 آخرون.

وتبين بالتحريات الأولية أن جميع المصابين من نفس العائلة، وحركات السيارات من منطقة الخطارة فى مدينة أسوان متجهين إلى قنا لحفل زفاف، وكان معهم العروس فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وقع التصادم، والذى أسفر عن أصابته جميعا وبلغ عددهم 23 شخص بينهم أطفال وسيدات، ومصرع شخص آخر.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفي النيل بمدينة إدفو، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وحصلت "الوفد" على أسماء المتوفى وجميع المصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان :

وتبين أن الشخص الذى لقى مصرعه هو حازم محمد عبدالله، عمره 51 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة وجارى إتخاذ اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: جامع مصطفى عبدالله، عمره 36 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكى، عمره 9 سنوات، يعاني من الالام بالصدر، و شقيقها عبده خالد محمود زكى، عمره 7 سنوات، يعاني من كدمه بالرأس، وفاطمة على جادو، عمرها 41 سنة، تعاني من كدمات بالضلوع، و محمود عاشور مرغنى، عمره 7 سنوات، وإصابته سحجات وكدمات بالجسم، و سيده إبراهيم على، عمرها 45 سنة، وإصابتها جرح قطعى بفروة الرأس، ورحاب سيد عبدالله، عمرها 19 سنة، وإصابتها جروح متفرقة بالجسم، وأحمد صالح محمد، عمره 25 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد، عمره 4 سنوات، وإصابته اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود ذكى، عمرها 15سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، و شريفة أحمد خالد، عمرها 35 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت أحلام صالح محمد، عمرها 18 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حسن عبيد، عمره 32سنة، و إصابته كدمان متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الايسر، وبسمة سيد عبدالله، عمرها 24 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، و زينب إبراهيم على، عمرها 45 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، و صالح محمد عبدالله، عمره 55 سنة، وإصابته كدمات سحجات متفرقة بالجسم، و نرمين إبراهيم عبدالله، عمرها 30 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقرى والذراع الأيسر، و أميرة محمد عبدالراضي، عمرها 38 سنة، وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج، و اسماء محمود يوسف 35 سنة، و إصابتها اشتباه كسر بالذراع الايسر، وفاطمة جلال محمد، عمرها 48 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالذراع الايسر، وعزيزة جلال الدنفى، عمرها 46 سنة، و محمد حسين عبيد، عمره 45 سنة، وشريفة أحمد زكى، عمرها 50 سنة، و إصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.



وفي سياق متصل ،أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وإنقلاب سيارتين إحداهما ميكروباص، والآخرى بيجو 7 راكب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام مدخل مدينة السباعية ، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص ، ومصرع شخص آخر ، وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى ، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف ، وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أروح المواطنين من أى أضرار .