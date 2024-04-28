مصرع عروسين ومصور في حادث سيربقنا

لقي عريس وعروسة ومصور مصرعهما، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة كانوا على متنها داخل ترعة بقرية دندرة، مركز قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغًا من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة حفل زفاف داخل ترعة ومصرع، كلآ من، أحمد عبد العليم أبوبكر، يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، وخطيبته هنا سعيد أبو بكر، تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، من منطقة الجبيل ومحمود هاشم، يبلغ من العمر ١٧ عامًا، مصور، بعدما انقلبت بهم السيارة داخل ترعة لحظة عودتهم من الكوافير إلى حفل الخطبة بقرية دندرة بمركز قنا .

جرى إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الاقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدءت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ، و التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

كما كلف محافظ قنا، إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار ، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.