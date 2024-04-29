البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "متعاطف" مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، داعيا إلى إبقائها ذات طابع سلمي، وفق روسيا اليوم.

وأضاف كيربي في حديث لشبكة ABC News: "الرئيس متفهم لحقيقة أن الحرب في غزة تثير مشاعر قوية وهو يحترم ذلك، وكما صرح مرارا نحن نحترم الحق في الاحتجاج السلمي، حيث ينبغي أن يتمكن المواطنون من تبادل وجهات النظر والآراء المتضادة بكل حرية في الأماكن العامة، بشرط أن يتم التعبير عنها بطرق سلمية".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدين أي خطاب يهدف إلى التحريض على كراهية اليهود في ظل الوضع الحالي.

وتشهد العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة في الأيام الأخيرة بؤرة غضب واحتجاجات متصاعدة إزاء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين التي بلغت أكثر من 34 أف قتيل و77 ألف جريح.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.