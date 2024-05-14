تشهد استقرارًا.. إليكم أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب، استقر سعر المعدن الأصفر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، وذلك بمختلف الأعيرة، قبل بداية تعاملات الصاغة اليوم، حيث سعر جرام الذهب عيار "21"، وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا، 3110 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 14-5-2024

ووفقًا لآخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب صباح اليوم..

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2079جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24880 جنيه.

وجاءت سعر الأوقية 2348 دولارًا.

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.

يذكر أن الأسواق العالمية تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية عن شهر أبريل، وهو مقياس اقتصادي للفيدرالي الأمريكي، إذا ظل التضخم ثابتًا، فقد يقرر البنك الإبقاء على مستويات سعر الفائدة الحالية لفترة طويلة، ومن ثم يعزز من قوة الدولار، ويؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.