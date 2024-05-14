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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعطيل العمل بسفارة فلسطين بالقاهرة بدءا من اليوم.. تفاصيل

سفارة دولة فلسطين
سفارة دولة فلسطين بالقاهرة

كشفت سفارة فلسطين بالقاهرة، عن تعطيل العمل بكافة معاملات المواطنين بالسفارة بجمهورية مصر العربية بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو حتى الخميس 16 مايو، ولمدة ثلاثة أيام متتالية؛ وذلك نظرا لإتمام إجراءات نقل مقر السفارة من حي الدقي إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه يستأنف العمل بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الجديد بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو بدء من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك في العنوان التالي: 2/24 القطاع الرابع – مركز المدينة – اللوتس الشمالية – التجمع الأول- القاهرة الجديدة- مقابل الجامعة الأمريكية

وتعرب سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية عن خالص تقديرها لأبناء شعبنا وتفهمهم لهذه الاجراءات اللوجستية؛ وحرصا منها على تقديم الخدمة بشكل أفضل وأيسر، كما تتوجه بالدعاء بالرحمة لمن فقدنا من الشهداء الأبرار، والصبر والسلوان لذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، والحرية لأسرانا البواسل، وأن يحفظ الله شعبنا في كل أماكن تواجده.

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