أطلب تدخل محافظ القاهرة لحمايتى

‏تقدمت بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية بخصوص تعدى بعض الأشخاص بالبناء المخالف خط تنظيم ٨٢ فى العناوين ٠٨٠٤

٨٠٠٨٣ بجوار لطيف وسيلى أمام مسجد سيدى محمد البحر باب الشعرية - القاهرة وهذه الشكاوى رغم صحة ما جاء بها إلا أنه لم يتم التحقيق فيها ولم تسفر عن أى شىء بمحافظة القاهرة أو حى باب الشعرية.

وعلمت أن هذه الشكاوى المثبتة بالأرقام والمستندات لم يتم التحقيق فيها وقام المخالفون بتهديدى بالقتل، وأرجو تدخل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحمايتى منهم والتحقيق فى شكاوى البناء المخالف ضد هؤلاء الأشخاص.

على زكريا على فهمى- درب التركمانى - باب البحر - باب الشعرية القاهرة

ت / ٠١١٥٢٩٦٨٥٠١ - ٠١١٢١٥٦٥٦٠٣