الزمالك يوضح موقف جوميز من الاستمرار في حال خسارة الكونفدرالية

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن حقيقة رحيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفارس الأبيض في حال خسارة لقب كأس الكونفدرالية.

وقال حسام المندوه في تصريحات عبر برنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس:«كل ما تردد عن رحيل جوميز في حال خسارة الكونفدرالية غير صحيح، المدرب مستمر مع الفريق، بقرار رسمي من مجلس إدارة الزمالك”.



وواصل:« بمناسبة ما تردد عن طرح دفعات جديدة من تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية هنا في القاهرة، غير صحيح نهائيًا”.



وكشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك قرر تعديل عقد جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء، وذلك من أجل استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الفريق المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.