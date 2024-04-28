طارق حامد جاهز لمباراة ضمك وأهلي جدة في الدوري السعودي

أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي قريبا من المشاركة مع فريقه بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، ويستعد ضمك لمواجهة أهلي جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







وكان طارق حامد غاب عن مباراة ضمك الماضية أمام التعاون والتي خسر فيها بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري السعودي بسبب الإصابة.



وشعر طارق حامد بآلام في العضلة الخلفية ليفضل الجهاز الفني بقيادة كونترا إراحته وعدم إشراكه بتوصية من الجهاز الطبي.



ويستعد طارق حامد للمشاركة في التدريبات الجماعية التي من المقرر أن تستأنف اليوم الأحد، بعد حصول الفريق على راحة يوم أمس السبت.



وبات "حامد" مستعدا للمشاركة مع ضمك أمام أهلي جدة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.



ويأتي فريق ضمك في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة فيما يحتل أهلي جدة المركز الثالث بـ 52 نقطة.

