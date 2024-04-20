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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضمك بقيادة طارق حامد في مواجهة الأخدود اليوم بدوري روشن

طارق حامد
طارق حامد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك والذي يحترف في صفوفه الدولي المصري طارق حامد نظيره فريق الأخدود مساء اليوم السبت على إستاد مدينة هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويدخل ضمك اللقاء وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشمن برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة .

موعد مباراة ضمك والأخدود

تقام مباراة ضمك والأخدود في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأخدود 

تذاع  مباراة ضمك والأخدود اليوم عبر قناة SSC  extra HD2 .

 

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