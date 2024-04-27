«إيليت للاستشارات المالية» تعد دراسة جدوى لشركة تكنولوجية مالية

6 ملايين دولار رأس المال

تعكف شركة إيليت للاستشارات المالية على إعداد دراسة جدوى لإحدى الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية.

قال الدكتور سيف عونى العضو المنتدب لشركة إيليت إن اعداد دراسة الجدوى لشركة التكنولوجيا المالية، لا تزال تحت التأسيس وتعد من تكليفات إحدى البنوك الوطنية الكبرى.

أضاف «عوني» أن دراسة الجدوى تتضمن البنود المهمة فى الشركة، وتشمل 3 محاور منها دراسة الجوانب الإدارية، والفنية، خطة الأعمال، التدفقات النقدية، بالإضافة إلى دراسة تفصيلية وشاملة عن قطاع التكنولوجية المالية.

أشار «عوني» إلى أن رأس مال الشركة يصل إلى 6 ملايين دولار، مشددًا على أن الانتهاء من دراسات الجدوى للشركة فنيًا وإداريًا وماليًا، خلال فترة بسيطة.

أجريت «ايليت» نحو 80 دراسة جدوى خلال الفترة الماضية، للعديد من الشركات المهمة العاملة فى المجالات المختلفة بالسوق المحلي.

تختص شركة ايليت للاستشارات بتقديم الاستشارات المالية والتجارية المهنية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وحوكمة الشركات، وتقديم كل الخدمات التى لها علاقة بذلك.