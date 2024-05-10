واردات مصر من القمح تسجل قفزة قياسية في فبراير الماضي

رصدت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من القمح حققت ارتفاعا ملحوظا مع أوائل العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 338 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 215 مليون و538 ألف دولار في شهر فبراير العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 122 مليون و462 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات القمح جاءت ضمن أهم الواردات المصرية المواد الخام والتي شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 776 مليون و255 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 684 مليون و636 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 91 مليون و619 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم واردات المواد الخام كلا من الذرة وبلغت قيمتها نحو 152 مليون و659 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 140 مليون و289 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و370 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات مصر من فول الصويا والتي سجلت نحو 115 مليون و292 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 141 مليون و852 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 26 مليون و560 ألف دولار.

يذكر أن واردات مصر من القمح ارتفعت بأكثر من مليون طن في 2023 مع إشارة تجار إلى انخفاض الأسعار العالمية عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتستخدم مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الحبوب التي تشتريها لصنع الخبز المدعوم بنسبة كبيرة لأكثر من ثلثي سكان الدولة البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وأظهرت البيانات أن مصر استوردت نحو 10.88 مليون طن من القمح في 2023، بزيادة 14.7 بالمئة من 9.48 مليون طن في 2022.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن الشحنات المسلمة إلى المشتري الحكومي، الهيئة العامة للسلع التموينية، قفزت بنسبة 26 بالمئة إلى نحو 5.6 مليون طن.

وارتفعت واردات القطاع الخاص بنسبة 1.3 بالمئة إلى 5.12 مليون طن.