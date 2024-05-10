سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف العدو الإسرائيلي شرق رفح بحمم الهاون

نشرت سرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدوها جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح.

وتحت عنوان "نحن لا ننهزم ننتصر أو نفوز فوزًا عظيمًا" ظهر رجال المقاومة في المشاهد يصوبون الصواريخ تجاه أهداف ومواقع إسرائيلية في رفح.

القسام تعلن الجمعة السوداء على الاحتلال في رفح.. وإخلاء بالطائرات للقتلى:

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواجهات قاسية بين "الجيش" الإسرائيلي والمقاومين في حي الزيتون في غزة، ومواقع للمستوطنين تتناقل أنباءً عن حدث أمني صعب "يخضع للرقابة حاليًا" وقع في منطقة مسجد الدعوة شرقي رفح.

وأشارت وسائل عبرية إلى أن مروحيات صهيونية هبطت شرق رفح لإخلاء ونقل مُصابي جيش العدو الذين أُصيبوا في كمائن وعمليات القسام.

وقالت كتائب القسام، إن قواتها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ووصفت المقاومة عبر حسابها عملياتها ضد جيش إسرائيل بـ"يوم الجمعة الأسود" على الاحتلال في رفح.

