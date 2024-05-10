عيد الأضحى 2024.. مع اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ، كشفت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاعها لهلال ذي القعدة الأربعاء الماضى.

وأكدت على أن الخميس 9 مايو 2024، هو أول أيام شهر ذي القعدة، نرصد لكم في السطور التالية موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024

في وقت سابق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، حيث إن:

يوم السبت 15 يونيو، سيكون موعد وقفة عرفات 2024.

ويوم الأحد 16 يونيو، سيكون أول أيام عيد الأضحى 2024.

ويوم الإثنين 17 يونيو، سيكون ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

ويوم الثلاثاء 18 يونيو، سيكون ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

ويوم الأربعاء 19 يونيو، سيكون رابع أيام عيد الأضحى 2024.

الإجازات الرسمية في عيد الأضحى 2024

أعلن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، أن عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحي المبارك 2024، أن الموظفين والطلاب سيحصلون على 9 أيام متواصلة كإجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، حيث ستكون كالتالي:

الجمعة والسبت إجازات أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

الجمعة والسبت، إجازات أسبوعية.