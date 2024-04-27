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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيتي كلوب يستضيف كأس مصر للكانوي بولو بإحتفالات " أعياد تحرير سيناء "

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم السبت بطولة كأس مصر للكانوي بولو للرجال و السيدات بنادي سيتي كلوب العبور في إحتفالات الدوله "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي المركز الأول .

وتعتبر بطولة كأس مصر هي المرحله الثالثه للبطولات التي يقيمها الإتحاد في احتفالات الدوله بأعياد تحرير سيناء خلال شهر إبريل 2024 
وأقيمت المرحله الأولي لسباقات السرعه في سباقات الكانوي و الكياك بنادي المعديه في محافظة البحيره ً  لسباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال

وأقيمت المرحله الثانيه في مركز تدريب المنتخبات التابع للإتحاد المصري للكانوي و الكياك بنهر النيل في سباقات الدراجون بوت و التجديف وقوفا " sup " و الماراثون 5000 م للمراحل المختلفه سيدات و رجال

ويدير بطولة الجمهوريه للكانوي بولو العميد احمد سعد الله رئيس لجنة الكانوي بولو بالاتحاد

قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئه للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله 
كما أشار إلي ان البطوله هي إستمرارا لخطة  الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها

وأفاد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي إلي أن تلك البطوله ذو طبيعه خاصه لما لها من اهميه كبيره للانديه للحصول علي المراكز الاولي و الدرع العام و درجات الحافز الرياضي لطلبة الثانويه العامه و ما يعادلها .

وأشار الدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب أن التعاون بين أندية سيتي كلوب و الإتحاد المصري للكانوي و الكياك يساهم في نشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و فتح أنشطه جديده بنوادي سيتي كلوب 
كما أكد علي سعادته بإستضافة البطوله في نادي سيتي كلوب لما لها من طبيعه خاصه و مشاركه فعاله مع الشعب المصري في فرحته بإحتفالات أعياد سيناء

الجريدة الورقية