تعرف على مباريات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للأندية لسيدات الكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم السبت عدة مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، أبرزها مواجهة الأهلي أمام السجون الكيني ضمن المجموعة الأولى.

ويشهد اليوم 7 مباريات على النحو التالي:

آسيك ميموزا الايفواري X مصنع الكحول الوطني الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

الأنابيب الكيني X مايو كاني الكاميروني (4 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

سان دوني جزر ريونيون X الجمارك النيجيري (4 عصرًا - صالة الشهداء).

البنك التجاري الكيني X ليتو الكاميروني (6 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

سوكوسيم السنغالي X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (6 مساءً - صالة الشهداء).

الأهلي X السجون الكيني (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مشعل بلدية بجاية الجزائري X الزمالك (8 مساءً - صالة الشهداء).

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي نجحن في تحقيق الفوز خلال المباراة الافتتاحية على حساب ناصرية شباب بجاية بنتيجة 3 - صفر.

