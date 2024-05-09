ينتهي 7 يونيو.. أهم المعلومات عن شهر بشنس

بشنس.. بدأ اليوم الخميس شهر بشنس الذي يعد الشهر التاسع في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

شهور السنة القبطية

كما تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر بشنس في سطور:

بدأ شهر بشنس اليوم الخميس ويستمر حتى 7 يونيو المقبل.

سُمي هذا الشهر بهذا الاسم نسبة إلى المعبود "خونسو" أو "خنسو"، أحد الثالوث لمعبود طيبة وهو "إله القمر" ابن الإله "أمون رع" و"موت"، ويصور حاملا قرص القمر والهلال فوق رأسه، لأن فيه يطول النهار على الليل

يعد شهر بشنس أول أشهر موسم الحصاد في مصر القديمة.

خلال شهر بشنس يبدأ المناخ فى مصر كصيف مناخي.

ومن أشهر الامثلة المرتبطة بهذا الشهر "بشنس يكنس الغيط كنس" وذلك كناية عن الحصاد"

كما يخصص هذا الشهر للإله "خونسو" إله القمر.

ومن أبرز أحداث هذا الشهر ميلاد القديسة مريم، ويوم الخمسين (حلول الروح القدس).

كما تنبت بعض المحاصيل الزراعية خلال هذا الشهر منها الخوخ ، المشمش، البطيخ