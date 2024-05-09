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اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب شابًا بالرصاص الحي
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، متأثرة بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع الحرارة، بينما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي الليل.

درجات الحرارة 9-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم الخميس الموافق 9 مايو 

درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 36

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و 33

درجة الحرارة في المنصورة .. 25 و 34

درجة الحرارة في الزقازيق .. 26 و 35

درجة الحرارة في طنطا .. 25 و 35

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 34

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 34

درجة الحرارة في السويس .. 22 و 33

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 33

درجة الحرارة في رفح .. 21 و 32

درجة الحرارة في رأس سدر .. 19 و 28

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 و 26

درجة الحرارة في الطور .. 22 و 32

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 29

درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 30

درجة الحرارة في سيوة .. 23 و 36

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 22 و 35

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 36

درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 37

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 37

درجة الحرارة في سوهاج .. 24 و 37

درجة الحرارة في قنا .. 25 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 26 و 37

درجة الحرارة في أسوان .. 25 و 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 25 و 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 34

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 32

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 29

الجريدة الورقية