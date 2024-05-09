الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب شابًا بالرصاص الحي

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 9 مايو باعتقال عدد من الشباب الفلسطيني من عدة بلدات مختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها المدينة وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا.

ففي مدينة الخليل اقتحم الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية وانتشرت في عدة احياء من المدينة، واعتقل كلا من "نضال ابو سنينة، ويزيد الناشة"، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتههما.

كما اقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان الملحم، واعتقلت الاسير المحرر "ياسر زماعرة"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

الجدير بالذكر أن الاسير زماعرة كان قد افرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو اسبوعين.

وفي بلدة بيت امر اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في محيط منازل المواطنين في منطقة الظهر، دون ان يبلغ عن مداهمات واعتقالات.

وفي جنوب جنين، أصيب شاب واعتقل ثلاثة، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، مؤكدة أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى اسطحها.. وفق لما نقلته "وفا".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب في رصاصة في البطن نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، بكثافة في منطقة الحسبة في قباطية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين "أحمد كميل، ويزيد حسين عساف"، وأخر لم تعرف هويته بعد، عقب اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما،

كما اقتحمت القوات قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي، على شارع جنين نابلس.