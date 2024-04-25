تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا ‏المخدرات ضبط (329) قضية مواد مخدرة، في حملة ‏أمنية. ‏

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وفي خلال هذه الحملة تم ضبط ما يلي: ‏

كمية من مخدر الحشيش وزنت (189,718كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,150كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الهيروين وزنت (28,162 كيلو جرام).‏

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (7,620 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,593 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,379 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,040 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جرام).‏

كمية من مخدر البودر وزنت (190 جرام).‏

عدد (3467) قرص مخدر.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة ‏الأدوات المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ‏البساتين أنهى حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن ‏بيت النية وتفكر بروية وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ ‏باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على ‏النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على ‏الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – ‏مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ ‏من الضرورة المهنية و الحرفية. ‏