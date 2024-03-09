مصيدة ذكية تُسقط تاجر الهيروين في البساتين

لم يكن بطل قصتنا الشرير يُدرك أن مصيدة ذكية تُعد له بإتقانٍ بالغ، وأن حصاد يديه الآثمتين سيمنحه إقامة أبدية خلف القضبان ليكون لمن خلفه آيه.

زاغ نظره وأخذ يُمني نفسه بصفقة جديدة في تجارته المُحرمة، ولكن شاء الله أن يكون طمعه هو الحبل الذي يسحبه للمصير الذي يستحقه.

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حكم المحكمة

قُدم المُتهم إسلام.ش للمحاكمة بعد أن اتهمته النيابة أنه في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حاز وأحرز جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانوناً بقصد الإتجار.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، كما قضت بإلزامه بالمصاريف الجنائية.

المصيدة الذكية

بدأت القصة بتلقي ضبط بإدارة مكافحة المخدرات اتصالاً هاتفياً من مصدرٍ سري ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.