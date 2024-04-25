منتخب مصر للقوس والسهم يشارك في كأس العالم بشنغهاي

شارك منتخب مصر للقوس والسهم في منافسات المرحلة الأولى لبطولة كاس العالم التي أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية.

وشهدت المنافسات تحقيق شريف أشرف لاعب منتخب مصر للقوس والسهم رقماً مميزاً، بعدما سجل 657 نقطة ليحتل المركز 62 ويتواجد ضمن أول 64 لاعبا في التصنيف خلال البطولة.

كما شهدت البطولة مشاركة كل من ماجد دميان وليندا شرف الدين، وحقق الثنائي أرقاماً جيدة في منافسات البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 190 لاعب و142 لاعبه يمثلون 48 دولة، أبرزها كوريا الجنوبية والصين وتايوان والهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والمكسيك.

ويحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جير على مشاركة المنتخب في البطولات الدولية في إطار خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين لدور الألعاب الأولمبية باريس 2024.