ياسمين رئيس بطرحة الزفاف في ليلة الحنة والجمهور: مبروك يا عروسة

“بضحكة تجنن، وابتسامة نابعة من القلب، ووصله رقص جمعت أصدقائءها المقربين”.. احتلفت النجمة ياسمين رئيس بدخولها مجددًا القفص الذهبي بسعادة مطلقة مع من اختاره قلبها ووافق عليه عقلها، لتعكس سعادتها باختيارها لشريك حياتها، وهذا ما ظهر لجمهورها خلال لقطات فيديوهات حفل ليلة الحنة، التي أقامتها ليلة أمس، لتصبح أحدث عروس في الوسط الفني.

ياسمين رئيس نجمة بالأبيض في ليلة الحنة:

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو تضم ياسمين رئيس مع أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، أبرزهن الفنانة دينا الشربيني، وكذلك صبا مبارك، ودنيا سامي، وميرهان حسين ونجلاء بدر، ولقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانات، والاستايلست ندا حسام.

ياسمين رئيس في ليلة الحنة

وظهرت ياسمين رئيس، وهي ترتدي فستانًا أبيض مجسمًا، قصيرًا، بدون أكمام، صمم من قماش الساتان باللون الأبيض، لتشارك جمهورها فرحتها بتحضيرات ليلة عمرها.

ياسمين رئيس في ليلة الحنة

واختارت لم خصلات شعرها للوراء كعكة مرفوعة بعدما زينته بطرحة تل باللون الأبيض، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون النود في الشفاه.

وتفاعل الجمهور مع صورها وشاركوا في فرحتها، وانهالت تعليقات متابعيها المليئة بالحب والفرحة لها.

ياسمين رئيس في ليلة الحنة

وبالفعل شاركت الفنانة دنيا سامي صور وفيديوهات لها من الحنة، وحرصت على تهنئة الفنانة ياسمين رئيس، من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس في ليلة الحنة

ياسمين رئيس:

ياسمين رئيس، ولدت في 15 سبتمبر 1985، ممثلة مصرية بدأت أول أدوارها في مسلسل “عرض خاص”، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم “فتاة المصنع” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

بدايتها:

اختارها المخرج الكبير محمد خان لبطولة فيلم “فتاة المصنع”.

حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيرًا حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.