لاشين : الدولة دحرت الإرهاب من سيناء  بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة

قدم اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، من ضباط وضباط صف وجنود، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها،وذلك بمناسبة الذكري ٤٢ لتحرير سيناء .

وأكد لاشين في تصريحات صحفية ، أن ما يحدث علي أرض سيناء من مشروعات قومية لا يخفى على أحد و ما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل، عبر مشروعات قومية في كل المجالات.

وأوضح لاشين ان القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء واستطاع رجال الجيش والشرطة بفضل تضحياتهم في اقتلاع الارهاب من جذوره ، وأصبح ارض الفيروز واحدة من أفضل الأماكن الجاذبة للاستثمارات في مصر ، وذلك بعد جهود ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير لسيناء واقعًا جديدًا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعًا في سيناء.

وأكد أن الحكومة ضخت وفقت لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجمالي استثمارات عامة موجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها