وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تنفذان برنامج "مشواري" بدمياط

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية داخل المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط، وذلك خلال الفترة (٢١-٢٣) ابريل الجاري، للفئه العمريه من (١٨-٢٤) سنه، لتدريب الشباب على المهارات الشخصيه، ومهارات التعامل مع الآخرين، ومهارات الابتكار والإبداع، مهارات الجاهزيه للعمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل مع المنظمات الدولية التي تساهم في رفع مستوى مهارات وقدرات الشباب وإتاحة الفرص لهم بالاستفادة من البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن الإهتمام المشترك للتعاون مع الجهات المعنية التي تقدم برامج للشباب لرفع مستوى مهارات التفكير الإبداعي لديهم ومهارات الاتصال ومهارات التواصل ومهارات سوق العمل.





