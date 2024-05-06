إسرائيل تشتعل بالمظاهرات.. ومحتجون يحاصرون منزل نتنياهو لإجباره على الاستجابة للهدنة (فيديو)

حاصر محتجون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، منزل رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإجباره على القبول بمقترح الهدنة المصري الذي وافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة والبدء في عملية تبادل الأسرى بين الجانبين، حسبما نشرت قناة الغد.

وفي سياق متصل أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاول تفرقة المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع رئيسية في تل أبيب احتجاجا على عدم إعطاء الموافقة السياسية الرسمية من مجلس الحرب ونتنياهو بعدما أعلنت حركة حماس قبول صفقة التبادل والمقترح المصري، مشيرةً إلى أن هناك حاجة إلى السير في طرق ملتوية بسبب تعدد نقاط التظاهر.



وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحاول هذه العائلات الضغط على مجلس الحرب، إذ أصدر مكتب نتنياهو بيانا أوضح فيه أن مجلس الحرب قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لممارسة الضغط على حركة حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين وتحقيق كل أهداف الحرب".



وتابعت: "وبالتوازي مع هذا القرار، جرى الإعلان أن إسرائيل سترسل وفدا للوسطاء، أي إلى القاهرة لاستنتاج إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط تقبلها إسرائيل".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار حركة حماس بالموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء بتوافق كافة فصائل المقاومة.



وقدم النونو خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، الشكر الأشقاء في مصر لجهودهم في المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار .



وأضاف أن قرارنا موحد ولم يكن هناك في أي مرحلة من المراحل خلاف داخلي بين أي من الفصائل الفلسطينية أو الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس



وأردف أننا نأمل أن يكون هناك خطوات في اتجاه الهدنة ووقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني



وأكد النونو اننا جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية وفق المقررات الدولية بما يحقق الهدوء والاستقرار بالمنطقة ، مختتما:" نحن مع مصلحة الشعب الفلسطيني وجاهزون للدفاع عن القضية على مدار الوقت".

الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار

وقدم الشكر للدولة المصرية على جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أنه كان هناك توافق في حركات المقاومة على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وبين النونو أن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار جاء من كامل حركات المقاومة الفلسطينية على الارض، وكان هناك حديثا مشتركا بين الجميع، مشيرا إلى ان مقترح وقف إطلاق النار تم تنفيذه على 3 مراحل.



وتابع ان هناك تشاور مشترك، ونتحدث على طاولة قيادة مشتركة، والحديث عن الخلافات كان أمنية من الاحتلال الاسرائيلي، ولكنها فشلت.



وأردف:" نسأل الله ألا يحدث أي انشقاق، ونحن حركة تهدف لتحرير أرضها ، ومستعدين للتضحية بأرواحنا ، ولا يوجد تنافس أو صراع داخل الحركة لا سابقا أو مستقبلا، والإحتلال يريد ان يفسد أي إنجاز نحققه، فهو يحاول إجهاض أي انجاز او سعادة فلسطينية، ونعرف تماما كيف يفكر الاحتلال وسنواصل العمل في مواجهته وما يخدم المصلحة العليا للقضية الفلسطينية.



واختتم:" تابع سنبذل قصارى جهودنا للدفاع عن القضية الفلسطينة، وتحقيق مزيد من الانجازات التي يفخر بها الشعب الفلسطيني".