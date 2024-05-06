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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا لمدة 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة ٢٤ ساعة، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم ١٠ يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
 

أضاف إبراهيم حسن أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها ايضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف، إلى جانب ظروف الطيران، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات.
 

وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل بضعة أيام مواعيد مباراتي مصر الأول لكرة القدم ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

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