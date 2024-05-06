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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يستهدف 3 مناطق ورفح تحت الأحزمة النارية

صورة للاحزمة النارية
صورة للاحزمة النارية

أفادت تقارير بتواجد القوات الإسرائيلية في المحور الشرقي لمدينة رفح، ويتم القصف حاليًا على 3محاور، الأول حي السلام  والثاني حي النصر، والثالث وهو غرب شارع صلاح الدين في حي الجنينه.
 

وتحدثت مصادر  فلسطينية، حول تواجد آليات الاحتلال شرق رفح، ونسف منازل في منطقة الشوكة ومحيط المعبر شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر انه حتى اللحظة لا يوجد تقدم بري داخل مدينة رفح وأماكن تواجد الاحتلال أقصى الحدود الشرقية بمحاذاة السياج الفاصل..

 

وأصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيان ردت فيه على مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفقا لمقترح الوسطاء، معلنه استمرار العملية العسكرية على رفح، وإرسال وفد للقاهرة للاتفاق على شروط مقبولة لإسرائيل. 
 

وقال البيان: قرر مجلس وزراء الحرب بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

واضاف البيان: وفي الوقت نفسه، ورغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، إلا أن إسرائيل سوف ترسل وفداً من الوسطاء من الطبقة العاملة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل.

 

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