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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل تتسلم رد حماس وتدرسه للرد عليه وأهالي الأسرى يهددوا بحرق البلاد

السنوار ونتنياهو
السنوار ونتنياهو

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه .

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، بعد إعلان حماس موافقتها على الصفقة، بحرق البلاد إذا لم تعلن الحكومة موافقتها الآن على وقف إطلاق النار  وتبادل الأسرى.

وقالت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إن موافقة حماس على الاتفاق خداع، وهي تحاول تصويرنا على أننا رافضون للصفقة، في حين أن هذه ليست الصفقة التي ناقشناها مع المصريين على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي اقتراح وافقت عليه حماس إلى إسرائيل.

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