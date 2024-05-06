عاجل.. تفاصيل بنود مقترح وقف إطلاق النار بعد موافقة حماس

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل وهم :

انسحاباً كاملاً من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى

إخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية

المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء ووافقنا عليه هدفه الأساسي وقف إطلاق النار الدائم

نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ

المقترح يتضمن في مرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم

نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ

المقترح يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم

وأكد خليل الحية : الوسطاء قالوا لنا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق

ولفت إلى ان الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي

واشار الي أنه أبلغ الوسطاء بموافقتهم على مقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل