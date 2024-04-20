نشرة أخبار الوفد.. مدبولي في بورسعيد ودمياط ولجنة من التموين لضبط الأسعار

نشرت بوابة الوفد الإلكترونية خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة وكان من بينها جولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة بورسعيد وتفقده للمصانع بالإضافة إلى قرارات وزارة التموين حول تخفيض أسعار الخبز وغير ذلك من الأحداث التي جرت على الساحة، والتي نرصد أهمها في السطور التالية.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن جدول زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظتي بورسعيد ودمياط، مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، يُرافقه كل من المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

اكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير الموانئ المصرية غير مسبوق، موضحا أن هناك ، لتطوير ميناء دمياط بالكامل تنتهى فى 2027 ويكون ميناء ذكى ويدار على أعلى مستوى، وقال خلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط ،انة تم عرض الخطة الكبيرة للتطوير بمحطة… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

خلال جولته بمحافظة دمياط، اليوم؛ قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء، حيث كان… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

أكد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، أن التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة ونحن من هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن جهود الدولة المصرية فى تحسين جودة الهواء بدأت منذ سنوات لما له من أهمية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولى من خلال المساهمة فى التصدى لقضايا تغير المناخ، مشيرًا أن ذلك تم من خلال إعداد دراسات… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

عقب تفقُده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة "دمياط"، فور وصوله إلى محافظة دمياط، توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بالمحافظة اليوم لمتابعة عددٍ من… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

ينتظر الكثير من المواطنين المصريين خلال الساعات القادمة لبدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي غدًا الأحد بنسبة تتراوح بين 30% و45% وذلك بسبب كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات المختلفة لصناعة الخبز السياحي، فماذا لو تلتزم بعض المخابز بالتسعيرة الجديدة… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع duck للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واستهل مدبولى جولته بتفقد مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، حيث… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل كل ما في وسعها بدعم من شركائها الأمريكيين والقطريين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال شكري - فى تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SABC) في بريتوريا، عقب محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، ونشرتها صحيفة… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، يرافقه خلالها كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا