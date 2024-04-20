مدبولي: التطوير في الموانئ المصرية غير مسبوق

اكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير الموانئ المصرية غير مسبوق، موضحا أن هناك ، لتطوير ميناء دمياط بالكامل تنتهى فى 2027 ويكون ميناء ذكى ويدار على أعلى مستوى.



وقال خلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط ،انة تم عرض الخطة الكبيرة للتطوير بمحطة تحيامصر والتى ستكون على نفس المستوى للاسكندرية والموانى العالمية لافتا الى انة تم الاتفاق مع شركات عالمية لتطوير الميناء



وأوضح رئيس الوزراء ،فى مؤتمر صحفى من داخل ميناء دمياط، أن الميناء به بضائع للتصدير لكل دول العالم ، تشجيعا لعملية التصدير.ودورنا نشجع التصدير



وقال “مكتبى مفتوح فى اى وقت لتذليل اى صعوبات تواجة المصدرين”، واشار الى ان الصناعة تاتى على قمة اولويات الدولة فى المرحلة الحالية



وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 بميناء دمياط. واستهل رئيس الوزراء جولته في محافظة دمياط، بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية