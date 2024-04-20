وزير الخارجية التركي: قررنا تعزيز العلاقات مع مصر لمصلحة المنطقة

أكد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، أن التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة ونحن من هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا.

وتابع وزير الخارجية التركي: "خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أردوغان إلي القاهرة تجلت الإرادة في هذه الاتجاه على مستوي القيادة، وتم التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا بمناسبة انعقاد هذا المجلس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم مناقشة اليوم الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي مع الوزير سامح شكري، فضلا عن القضايا المدرجة على جدول الأعمال بالتفصيل.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن التجارة والاقتصاد هما أحد أقوى أشكال التعاون والاستثمارات في مصر، حيث تقترب من 3 مليارات دولار ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار.

واستكمل وزير الخارجية التركي: "هناك هدف خلال زيارة رئيس الجمهورية لزيادتها إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل الشحن البحري وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية وهناك فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية".

متحدث الخارجية المصرية يوضح

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية".