بعد تخفيض الخبز لـ45%.. 5 طرق للإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة الجديدة

ينتظر الكثير من المواطنين المصريين خلال الساعات القادمة لبدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي غدًا الأحد بنسبة تتراوح بين 30% و45% وذلك بسبب كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات المختلفة لصناعة الخبز السياحي، فماذا لو تلتزم بعض المخابز بالتسعيرة الجديدة.

هناك العديد من الطرق للإبلاغ عن المخابز التي لا تلتزم بتسعيرة الخبز السياحي الحر وهي كالتالي:

1. الخط الساخن لوزارة التموين:

يتم الاتصال على رقم 19588 ومتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتم إبلاغ بيانات المخبز المخالف مثل الاسم والعنوان.

2. بوابة الشكاوى الإلكترونية لوزارة التموين:

وذلك من خلال الموقع: https://www.tamwin.com.eg/ ويتم اتباع خطوات التسجيل البسيطة لتقديم شكوى، ويتم رفق ما يثبت المخالفة مثل فاتورة الشراء أو صور للمخبز.

3. تطبيق "دعم مصر":

يتم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات، وبعد ذلك الدخول على التطبيق واختيار خدمة "تقييم أداء المخبز"، وإدخال بيانات المخبز ورقم البطاقة التموينية، وبعد ذلك يتم تحديد نوع المخالفة وإرسال الشكوى مع الصور (إن وجدت).

4. التوجه لمديرية التموين في منطقتك:

يتم تقديم شكوى شفوية لشرح المخالفة في مكتب الشكاوى بمبنى المديرية خلال ساعات العمل الرسمية، مع ذكر بيانات المخبز المخالف.

5. إرسال الشكوى على الواتساب

يتم تقديم الشكاوى على تطبيق «واتس آب» من خلال الرقم «9999 7777 015».

جدير بالذكر أن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أصدر بيانًا كشف فيه عن اتفاق مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و45% ابتداءً من الغد الأحد وأوضح أن تحديد نطاق نسب الخفض يأتي استنادًا إلى عدة عوامل، منها كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات المختلفة.

الأسعار الجديدة للخبز

رغيف وزن 80 جرام 150 قرشًا

رغيف وزن 40 جرام 75 قرشًا

رغيف وزن 25 جرام 50 قرشًا

رغيف فينو 50 جرام 150 قرشًا

رغيف فينو 35 جرام 100 قرش



وفي وقت سابق قدم عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز مذكرة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، كما أفاد في تصريحات سابقة.