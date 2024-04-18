نشرة أخبار الوفد.. خفض أسعار الخبز واستعدادت لتنظيم بطولة الفروسية وتسليم وحدات سكنية

نشرت بوابة الوفد الإلكترونية خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة وكان من بينها اجتماع مجلس الوزراء وتحديد سعر رغيف الخبز بالإضافة استعداد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية وغير ذلك من الأحداث التي جرت على الساحة، والتي نرصد أهمها في السطور التالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وأن أغلب السلع خرجت من المواني وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا إن المستفيد إذا لم يتعامل خلال شهر سيتم… لمتابعة القراءة اضغط هنااااااااا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأن ها يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي، مشيرا…. لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة وذلك خلال إحتفالية أقامتها المحافظة اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن إحتفالات العيد القومى للمحافظة، وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

اعلن قبل قليل الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشاركة 10 فرق من الجامعات المصرية بالمسابقة الدولية للبرمجيات التى تقام حاليا بمدينة… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى فعاليات تسليم شهادات

إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ ( ضباط - طلبة ) القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالأسكندرية وذلك فى إطار… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتباراً من… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

يترأس الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير بالبحر الأحمر، غدًا الجمعة، الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمقر كنيسة القديس بولا بحدائق القبة، بدءًا من الساعة السادسة مساءًا يتخلل اللقاء إقامة… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : “ أن يكون يوم الخميس الموافق… لمتابعة القراءة اضغط هنااااا