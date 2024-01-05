نشرة مرور الوفد.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة

شهدت شوارع القاهرة والميادين، صباح اليوم الجمعة، إنسيابًا مروريًا، كما كثفت الإدارة العامة للمرور تواجدها بالشوارع الرئيسية، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.



وشهد نفق الأزهر انتظامًا في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب للاوتستراد والتجمع.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود انسياب مروري أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.