وزارة الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيرًا على المواطنين

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز– داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم، ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية، من القبض على عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 35 مليون جنيه تقريبًا قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مراكز شرطة " الإسماعيلية –أبو صوير – فايد"، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية قيام (عدة عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائرمراكز شرطة "الإسماعيلية –أبو صوير – فايد" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وذلك على النحو التالي:

تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعلية، وبحوزتهما "25 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر الكوكايين– بندقية خرطوش".

عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية- بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش، حيث قدرت إجمالي المواد المخدرة المضبوطة بقيمة 35 مليون جنيه تقريبًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.