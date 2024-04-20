كشف ملابسات العثور على جثة مزارع بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في كشف ملاسبات العثور على جثة مزارع مصاب برش خرطوش بالجسم، بدائرة مركز شرطة مينا القمح، حيث تبين نشوب مشاجرة بينه وبين مزارعين بسبب الخلاف على قطعة أرض مستأجرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

بالفحص وبسؤال زوجته إتهمت" مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان" بالتعدى على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح أبيض) وقيام أحدهما بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية، تم التحفظ على المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أوتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي فقد تبين من خلال التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، وطرف ثان "عاطل " مقيمان بدائرة القسم، وذلك لخلافات مالية بينهما، حيث أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.