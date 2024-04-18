ضبط صاحب صيدلية بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب صيدلية بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة، تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية"، بالإتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة وإستغلال شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للإحتفاظ بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته "أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر" قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل

وفي سياق آخر أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل "ثلاجة"، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، ما أسفر عن وجود مصابين.

على الفورانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 14 شخصًا في الحادث، تم نقلهم جميعًا لمستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.