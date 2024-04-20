القبض على المتهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي فقد تبين من خلال التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، وطرف ثان "عاطل " مقيمان بدائرة القسم، وذلك لخلافات مالية بينهما، حيث أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على "حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب".

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

كما لقيت بلوجر مصرعها، أمس الجمعة، عقب سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين اتجاه جوزيف تيتو - النزهة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بدائرة قسم شرطة النزهة، ووجود متوفية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدي وسقوطها بشارع جسر السويس.

كما تبين من التحريات، أن الحادث أسفر عن مصرع فتاة شهرتها روكا "بلوجر"، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.