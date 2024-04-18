حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بالإسماعيلية والبحيرة وأسوان

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، شن حملاته الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخارجة على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية" وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية".

كما نجحت الأجهزة الأمنية في البحيرة، في القبض على تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما"بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات– كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام– كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس"– عدد من الأقراص المخدرة ميزان حساس - دراجة نارية".

وفي أسوان تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طما "له معلومات جنائية"، وبحوزته 9 كيلو من مخدر الحشيش، قدرت قيمتها بمليون جنيه تقريبا، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صاحب صيدلية بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة، تقدر قيمتها بـ 3 ملايين جنيه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية"، بالإتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة وإستغلال شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للاحتفاظ بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته "أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر" قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.